Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 06:00

Мэр Москвы

"Новости дня": Сергей Собянин рассказал, как будет выглядеть новая станция метро

"Новости дня": Сергей Собянин рассказал, как будет выглядеть новая станция метро

Сергей Собянин сообщил от открытии нового здания школы "Свиблово"

Собянин: школьники Москвы победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Сергей Собянин сообщил об открытии нового здания школы "Свиблово"

Собянин: открылось новое здание школы "Свиблово"

Собянин: на дорогах Северо-Западного округа создали новые пешеходные переходы

Собянин: утверждена архитектурная концепция новой станции "Кленовый бульвар"

Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на северо-западе Москвы

Сергей Собянин рассказал об участии московских школьников в акции "Пишу тебе, герой"

Собянин: московские школьники поучаствовали в акции "Пишу тебе, герой"

Сергей Собянин рассказал, как будет выглядеть новая станция метро "Кленовый бульвар". Архитектурная концепция подземного вестибюля уже готова.

Станция станет частью Бирюлевской линии и превратится в культурный объект. Ее дизайн отсылает к столичному музею-заповеднику "Коломенское". Будет использован белый камень, а аркады украсят орнаментами с LED-подсветкой.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
мэр Москвытранспортметрогородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика