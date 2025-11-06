"Новости дня": Сергей Собянин рассказал, как будет выглядеть новая станция метро

Сергей Собянин рассказал, как будет выглядеть новая станция метро "Кленовый бульвар". Архитектурная концепция подземного вестибюля уже готова.

Станция станет частью Бирюлевской линии и превратится в культурный объект. Ее дизайн отсылает к столичному музею-заповеднику "Коломенское". Будет использован белый камень, а аркады украсят орнаментами с LED-подсветкой.

Подробнее – в программе "Новости дня".