"Новости дня": уникальный мост-парус свяжет Филевский парк с районом Хорошёво-Мнёвники

Уникальный мост-парус в Москве свяжет Филевский парк с районом Хорошёво-Мнёвники. Его строят неподалеку от Новозаводской улицы по современной технологии, которая позволяет собирать конструкцию прямо над водой и не мешать движению по Москве-реке.

Специалисты смонтировали уже больше половины пролетного строения. Новый мост позволит жителям легко добираться до Мневниковской поймы и выезжать на Северо-Западную хорду.

Подробнее – в программе "Новости дня".