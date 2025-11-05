05 ноября, 12:05Город
"Новости дня": уникальный мост-парус свяжет Филевский парк с районом Хорошёво-Мнёвники
Уникальный мост-парус в Москве свяжет Филевский парк с районом Хорошёво-Мнёвники. Его строят неподалеку от Новозаводской улицы по современной технологии, которая позволяет собирать конструкцию прямо над водой и не мешать движению по Москве-реке.
Специалисты смонтировали уже больше половины пролетного строения. Новый мост позволит жителям легко добираться до Мневниковской поймы и выезжать на Северо-Западную хорду.
Подробнее – в программе "Новости дня".