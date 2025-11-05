Форма поиска по сайту

05 ноября, 12:05

Город

"Новости дня": уникальный мост-парус свяжет Филевский парк с районом Хорошёво-Мнёвники

"Новости дня": уникальный мост-парус свяжет Филевский парк с районом Хорошёво-Мнёвники

"Мой район. Место встречи": район Хамовники с Ларисой Долиной

Система маршрутизации пациента сократила время ожидания медицинской помощи в Москве

"Атмосфера": 6 градусов ожидается в Москве вечером 5 ноября

Жители Москвы отравились готовыми блюдами из служб доставки

"Это Москва. Инфраструктура": Останкинская башня

Синоптик объяснил причину осенних туманов в Москве

Занятия спортом на свежем воздухе стали популярнее в Москве

Собянин: на дорогах Северо-Западного округа создали новые пешеходные переходы

Собянин: утверждена архитектурная концепция новой станции "Кленовый бульвар"

Уникальный мост-парус в Москве свяжет Филевский парк с районом Хорошёво-Мнёвники. Его строят неподалеку от Новозаводской улицы по современной технологии, которая позволяет собирать конструкцию прямо над водой и не мешать движению по Москве-реке.

Специалисты смонтировали уже больше половины пролетного строения. Новый мост позволит жителям легко добираться до Мневниковской поймы и выезжать на Северо-Западную хорду.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
