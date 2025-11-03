03 ноября, 23:30Город
"Новости дня": современное пространство появилось на Триумфальной площади в Москве
Триумфальная площадь, которая также известна как Маяковка, стала более комфортной для прогулок и отдыха. Между 1-й и 2-й Брестскими улицами создали современное общественное пространство.
Оригинальным элементом благоустройства стал газон с небольшими холмиками. От пешеходной части его отделили стенкой из архитектурного бетона, на которой разместили деревянные сиденья.
Подробнее – в программе "Новости дня".