"Новости дня": современное пространство появилось на Триумфальной площади в Москве

График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

03 ноября, 23:30

Город

Триумфальная площадь, которая также известна как Маяковка, стала более комфортной для прогулок и отдыха. Между 1-й и 2-й Брестскими улицами создали современное общественное пространство.

Оригинальным элементом благоустройства стал газон с небольшими холмиками. От пешеходной части его отделили стенкой из архитектурного бетона, на которой разместили деревянные сиденья.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городвидео

