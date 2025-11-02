"Новости дня": родственникам пациентов разрешат круглосуточное пребывание в больницах

Родственники пациентов могут получить право находиться в больницах круглосуточно. Сейчас посещение возможно только в строго отведенные часы, но некоторые больные нуждаются в постоянном уходе, а платные услуги доступны не всем.

Авторы инициативы предлагают разрешить ближайшим родственникам самостоятельно ухаживать за тяжелыми больными. Для этого в медицинских учреждениях нужно будет создать необходимые условия, включая дополнительные спальные места в палатах и организацию питания на безвозмездной основе.

