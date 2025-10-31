31 октября, 06:00Технологии
"Новости дня": ИИ поможет москвичам быстрее получать жилищные субсидии
Москвичи, которые имеют право на жилищные субсидии, теперь могут быстрее получить эту услугу. В этом им помогают технологии искусственного интеллекта, которые внедряет в свою работу Столичное социальное казначейство.
Новая система проводит проверку документов для предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в течение 1 часа. Раньше это занимало до двух дней.
Подробнее – в программе "Новости дня".