"Новости дня": ИИ поможет москвичам быстрее получать жилищные субсидии

Москвичи, которые имеют право на жилищные субсидии, теперь могут быстрее получить эту услугу. В этом им помогают технологии искусственного интеллекта, которые внедряет в свою работу Столичное социальное казначейство.

Новая система проводит проверку документов для предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в течение 1 часа. Раньше это занимало до двух дней.

