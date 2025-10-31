Форма поиска по сайту

31 октября, 01:20

Транспорт

"Новости дня": тестирование первого в России беспилотного метропоезда начнется в декабре

Тестирование первого в России беспилотного метропоезда начнется в декабре 2025 года. Испытания стартуют на Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.

Они пройдут ночью без пассажиров. Управление возьмет на себя искусственный интеллект. Он займется разгоном, торможением и работой дверей, а машинист будет контролировать безопасность.

Подробнее – в программе "Новости дня".

