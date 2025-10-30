Форма поиска по сайту

30 октября, 12:15

Город

"Новости дня": участники программы реновации получили квартиры в новом ЖК в Люблине

Мэр Москвы: завершен важный этап строительства Рублево-Архангельской линии метро

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 30 октября

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 78% 30 октября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 746 мм ртутного столба 30 октября

"Новости дня": проект "Московское долголетие" открыл курс по соцсетям для пенсионеров

"Новости дня": в Москве стартовала акция "Сила поддержки"

Товары "Сделано в Москве" представят на неделе интерьера и дизайна на ВДНХ

Манул Тимофей из Московского зоопарка набрал более 6 кг к зиме

Пенсионеров научат пользоваться мессенджерами на курсах "Московского долголетия"

Жители трех старых домов на улице Верхние Поля в районе Люблино переезжают в новый жилой комплекс на Краснодонской улице. Главное преимущество новых квартир по реновации – большая площадь. Комнаты стали больше прежних, во всех уже сделан современный ремонт.

Для комфортного переезда участникам программы бесплатно предоставляют услуги грузчиков и машину. Оставить заявку на перевозку вещей можно через портал mos.ru или напрямую в Центре информирования по переселению, который открыт на первом этаже новостройки.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
