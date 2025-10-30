"Новости дня": участники программы реновации получили квартиры в новом ЖК в Люблине

Жители трех старых домов на улице Верхние Поля в районе Люблино переезжают в новый жилой комплекс на Краснодонской улице. Главное преимущество новых квартир по реновации – большая площадь. Комнаты стали больше прежних, во всех уже сделан современный ремонт.

Для комфортного переезда участникам программы бесплатно предоставляют услуги грузчиков и машину. Оставить заявку на перевозку вещей можно через портал mos.ru или напрямую в Центре информирования по переселению, который открыт на первом этаже новостройки.

