"Новости дня": проект "Московское долголетие" открыл курс по соцсетям для пенсионеров

Проект "Московское долголетие" открывает двери в мир социальных сетей для жителей серебряного возраста. Бесплатный курс стартует в Центре московского долголетия "Пресненский" и еще в 10 отделениях.

На занятиях жители города узнают, как создать свой профиль, делиться фотографиями и видео, общаться в личных сообщениях и создавать группы по интересам. Опытные преподаватели расскажут о правилах безопасного поведения в сети и помогут стать уверенным пользователем.

