30 октября, 08:55

Общество

"Новости дня": проект "Московское долголетие" открыл курс по соцсетям для пенсионеров

"Новости дня": проект "Московское долголетие" открыл курс по соцсетям для пенсионеров

"Новости дня": в Москве стартовала акция "Сила поддержки"

Синдром постоянной усталости стал чаще появляться у россиян

Пользователей стали раздражать голосовые сообщения в переписках

Пенсионеров научат пользоваться мессенджерами на курсах "Московского долголетия"

Финансирование мер поддержки семей с детьми вырастет в России с 2026 года

В РФ детям до 18 лет гарантировали оплату труда и сокращенное рабочее время

278 детей родились в Москве 29 октября

Каждый пятый россиянин сталкивался с проверкой кредитной истории при трудоустройстве

Покупка новогодних товаров в октябре и ноябре поможет сэкономить до 50% бюджета

Проект "Московское долголетие" открывает двери в мир социальных сетей для жителей серебряного возраста. Бесплатный курс стартует в Центре московского долголетия "Пресненский" и еще в 10 отделениях.

На занятиях жители города узнают, как создать свой профиль, делиться фотографиями и видео, общаться в личных сообщениях и создавать группы по интересам. Опытные преподаватели расскажут о правилах безопасного поведения в сети и помогут стать уверенным пользователем.

Подробнее – в программе "Новости дня".

