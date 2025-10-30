Форма поиска по сайту

30 октября, 00:10

Город

"Новости дня": бронзовые скульптуры отреставрируют на станции метро "Площадь Революции"

Бронзовые скульптуры отреставрируют на станции метро "Площадь Революции". Через образы солдата, крестьянина и студента скульптор Матвей Манизер показал эпоху. Из-за распространенных суеверий некоторые фигуры серьезно пострадали. Для тысяч людей прикоснуться к истории – это все равно, что поймать удачу.

Посетителей метро призывают относиться к скульптурам как к музейным экспонатам. На данный момент остро стоит вопрос о сохранение наследия для будущих поколений. Нужно восстановить утраченные детали, нанести защитное покрытие и вернуть скульптурам былое величие.

Подробнее – в программе "Новости дня".

