"Новости дня": пропускная способность ТТК в Москве выросла на 20%

Пропускная способность Третьего транспортного кольца (ТТК) от Воробьевского шоссе до Комсомольского проспекта в Москве выросла на 20%. Это стало возможным после добавления по одной полосе движения на внутренней и внешней сторонах магистрали, а также еще одного ряда на съезде на Комсомольский проспект.

Всего в Москве в этом году запланировано 100 проектов по переразметке дорог, большинство из них уже завершено. Новые полосы и развороты появляются на самых загруженных магистралях, чтобы повысить среднюю скорость движения и улучшить безопасность на сложных участках.

