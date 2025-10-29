"Новости дня": московский кластер видеоигр и анимации откроется в "Сколково"

Первый в России кластер видеоигр и анимации начнет работу в инновационном центре "Сколково". Резидентами уже стали 8 анимационных студий, которые будут создавать проекты различной сложности. Для них подготовлена специализированная инфраструктура, включая студию звукозаписи и захвата движения.

Как отметила заместитель генерального директора АНО "АКИ" Анастасия Рыбкина, в кластере также запустят образовательную программу для молодых специалистов. Планируется создание игр с московской тематикой, что будет способствовать развитию видеоигрового туризма в столице.

Подробнее – в программе "Новости дня".