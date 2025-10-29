Форма поиска по сайту

29 октября, 02:10

Транспорт

"Новости дня": поезда "Москва-2026" начнут перевозить пассажиров в столице

"Новости дня": поезда "Москва-2026" начнут перевозить пассажиров в столице

Собянин утвердил проект обновления улично-дорожной сети у метро "Кунцевская"

Ozon оснастил 80% своих автомобилей зуммерами заднего хода

Продление бульвара Академика Ландау улучшило транспортную доступность в районе Северном

Более 370 столичных электропоездов подготовлены к зимнему сезону

Жители Северного района Москвы смогут быстрее добираться до станции метро "Физтех"

Новые турникеты появятся на 25 станциях метро Москвы в следующем году

Около 30% дорог удалось разгрузить в Москве за последние 15 лет

Новости регионов: 2 человека погибли после падения плавучего крана в Севастополе

В России владельцы электромобилей Tesla массово сообщили о проблемах с зарядкой

Новые поезда "Москва-2026" скоро начнут перевозить пассажиров метро. Сборка вагонов уже началась.

В обновленной серии сохранят все главные достоинства предыдущих моделей. Специалисты оставят широкие двери, проходы между вагонами и мощные системы кондиционирования. Кроме того, в вагонах по-прежнему будут работать сенсорные экраны, с помощью которых можно составлять маршрут поездки.

Подробнее – в программе "Новости дня".

