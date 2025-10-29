"Новости дня": поезда "Москва-2026" начнут перевозить пассажиров в столице

Новые поезда "Москва-2026" скоро начнут перевозить пассажиров метро. Сборка вагонов уже началась.

В обновленной серии сохранят все главные достоинства предыдущих моделей. Специалисты оставят широкие двери, проходы между вагонами и мощные системы кондиционирования. Кроме того, в вагонах по-прежнему будут работать сенсорные экраны, с помощью которых можно составлять маршрут поездки.

