"Новости дня": фермеры из более чем 40 регионов привезли соленья на ярмарки в Москве

Фермеры из более чем 40 регионов России представили свои соленья на московских ярмарках. В ассортименте как классические огурцы и квашеная капуста, так и авторские варианты: маринованные кабачки, фаршированные перцы, свекла и капуста с шафраном, клюквой или другими добавками.

Все овощи выращены на собственных грядках и сохранили витамины и минералы. Качество продукции проверили специалисты ветслужбы. Ярмарки расположены рядом со станциями метро и в других оживленных местах города.

Подробнее – в программе "Новости дня".