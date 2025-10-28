Форма поиска по сайту

28 октября, 00:40

Общество

"Новости дня": капремонт в многоквартирных домах будут проводить по новым правилам

Капремонт в многоквартирных домах будут проводить по новым правилам. Требует ли здание обновления, теперь будут определять по его физическому износу.

Оценке будут подвергаться разные конструкции дома и инженерные системы. По словам экспертов, износ до 30% означает, что дом не нуждается в капремонте. Если же конструкции обветшали на 50%, то ремонт необходим. При 65% работы будут проводить в приоритетном порядке.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
обществоЖКХвидео

