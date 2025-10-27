Форма поиска по сайту

27 октября, 09:00

"Новости дня": схема проезда изменится на внутренней стороне 78-го километра МКАД

На внутренней стороне 78-го километра МКАД в районе Западное Дегунино изменится схема проезда. С 29 октября будет закрыт съезд в районе корпуса 4, дома 2.

Автомобилистам необходимо будет проезжать дальше до первого корпуса этого же дома, при этом выезд с территории останется открытым. В департаменте транспорта уверены, что нововведения снизят нагрузку на основную магистраль и ускорят движение транспорта.

Подробнее – в программе "Новости дня".

