"Новости дня": Московский зоопарк перешел на зимний режим работы

Московский зоопарк перешел на зимний режим работы. Темнеть стало рано, поэтому для безопасности посетителей зоосад сократил время посещения. Теперь он будет открыт с 09:00 до 18:00. Войти в него можно будет только до 17:00, так как после этого кассы работать не будут.

Кроме центрального входа практически на такой же режим перейдут дополнительные входы. Они расположены на Большой Грузинской улице и на Красной Пресне. Их будут открывать с 10:00.

Подробнее – в программе "Новости дня".