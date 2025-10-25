Форма поиска по сайту

25 октября, 13:00

"Новости дня": стартовала всероссийская акция "Экоелка"

Стартовала третья по счету всероссийская акция "Экоелка". До 1 декабря включительно каждый желающий может отправить новогоднюю поделку по почте на адрес: улица Большая Ордынка, дом 29, строение 1.

Главное условие – все елочные игрушки должны быть из пластика. Смастерить поделку можно из того, что есть под рукой: бутылок, полиэтилена, блистера от лекарств и даже старых игрушек. Цель акции – подарить вторую жизнь ненужным вещам. Нужен только творческий подход и полет фантазии.

Подробнее – в программе "Новости дня".

