"Новости дня": новый эндоскопический центр открылся в Москве

Новый эндоскопический центр открылся на базе онкоцентра больницы имени Юдина. Гастро- и колоноскопию там проводят под анестезией или легкой седацией. Сама процедура занимает не более 10 минут, а восстановление проходит в специальных палатах пробуждения.

Центр стал пятым в столице по профилактике онкозаболеваний желудочно-кишечного тракта. Сеть таких учреждений начали создавать четыре года назад. За это время специалисты провели более 700 тысяч исследований.

Подробнее – в программе "Новости дня".