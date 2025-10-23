Форма поиска по сайту

23 октября, 08:55

Экономика

"Новости дня": цена на красную икру опустилась ниже 9,5 тысячи рублей за килограмм

"Новости дня": цена на красную икру опустилась ниже 9,5 тысячи рублей за килограмм

Цена на красную икру в России впервые за 2025 год опустилась ниже 9,5 тысячи рублей за килограмм. Такую динамику связывают с улучшением лососевой путины.

Розничные цены на красную икру зависят не только от запасов, но и от вида рыбы, а также от наценки продавцов. Например, в опте стоимость килограмма горбуши составляет порядка 6 тысяч рублей, а нерки – около 7 тысяч, это примерно на 50% дешевле, чем на прилавке.

При покупке икры специалисты советуют выбирать продукт с маркировкой "Честный знак". Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
экономикаедавидео

