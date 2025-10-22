Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 18:35

Общество

"Новости дня": разделы для мониторинга здоровья будущих мам появились в ЕМИАС

"Новости дня": разделы для мониторинга здоровья будущих мам появились в ЕМИАС

"Интервью": Юрий Васильев – об обучении ИИ врачебной интуиции

Новости социального блока Москвы

Заммэра Ракова рассказала о системе выявления риска сердечных катастроф

"Большой этнографический диктант" пройдет в Москве с 1 по 8 ноября

Москва вступила в период предзимья

"Деньги 24": эксперт рассказал, где будут проводить новогодние корпоративы компании РФ

"Атмосфера": 9 градусов ожидается в Москве днем 23 октября

Начало эпидемии гриппа ожидается в России в конце ноября – начале декабря

Маркетологи объяснили, почему магазины начали продавать новогодние товары в октябре

Разделы для мониторинга здоровья будущих мам "Регистр беременных" и "Диспансерное наблюдение" появились в ЕМИАС. Новые сервисы помогут медикам быстрее принимать клинические решения.

В системе "Диспансерного наблюдения" пациенток разделили на три группы по рискам: "Обратить внимание", "На наблюдении" и "Сняты с наблюдения". Медики в реальном времени смогут видеть все обновления анализов и результаты исследований.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
обществовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика