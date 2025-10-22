"Новости дня": разделы для мониторинга здоровья будущих мам появились в ЕМИАС

Разделы для мониторинга здоровья будущих мам "Регистр беременных" и "Диспансерное наблюдение" появились в ЕМИАС. Новые сервисы помогут медикам быстрее принимать клинические решения.

В системе "Диспансерного наблюдения" пациенток разделили на три группы по рискам: "Обратить внимание", "На наблюдении" и "Сняты с наблюдения". Медики в реальном времени смогут видеть все обновления анализов и результаты исследований.

Подробнее – в программе "Новости дня".