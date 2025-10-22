22 октября, 01:45Город
"Новости дня": парки Москвы начали подготовку к зиме
Московские парки начали активную подготовку к зимнему сезону. Например, в усадьбе "Кусково" под открытым небом находятся более 50 мраморных скульптур XVIII века. Их уже начали укрывать, чтобы защитить от предстоящих морозов.
Кроме того, более 90 животных и птиц, проживающих в парках, перевезут в теплые вольеры. Перед наступлением холодов специалисты также уберут плавучие домики с поверхности водоемов.
Подробнее – в программе "Новости дня".