"Новости дня": парки Москвы начали подготовку к зиме

Московские парки начали активную подготовку к зимнему сезону. Например, в усадьбе "Кусково" под открытым небом находятся более 50 мраморных скульптур XVIII века. Их уже начали укрывать, чтобы защитить от предстоящих морозов.

Кроме того, более 90 животных и птиц, проживающих в парках, перевезут в теплые вольеры. Перед наступлением холодов специалисты также уберут плавучие домики с поверхности водоемов.

