Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 01:45

Город

"Новости дня": парки Москвы начали подготовку к зиме

"Новости дня": парки Москвы начали подготовку к зиме

"Московский патруль": задержан подозреваемый в нападении на росгвардейца в ТиНАО

Москвичи поделились кадрами вечернего тумана

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 октября

157 млн квадратных метров недвижимости введено в эксплуатацию в Москве за последние 15 лет

"Миллион вопросов": москвичам рассказали, как решиться на усыновление ребенка

В Москве началась подготовка цветников к зиме

Желтый уровень опасности введен в столичном регионе из-за тумана

В Москве стартовал международный турнир по падел-теннису

Столичный суд вернул пенсионерке квартиру, которую она продала 6 лет назад

Московские парки начали активную подготовку к зимнему сезону. Например, в усадьбе "Кусково" под открытым небом находятся более 50 мраморных скульптур XVIII века. Их уже начали укрывать, чтобы защитить от предстоящих морозов.

Кроме того, более 90 животных и птиц, проживающих в парках, перевезут в теплые вольеры. Перед наступлением холодов специалисты также уберут плавучие домики с поверхности водоемов.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика