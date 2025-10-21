"Новости дня": почти 300 км дорог построят в Москве в ближайшие годы

Почти 300 километров дорог построят в Москве в ближайшие три года. Одними из главных сооружений станут два пешеходных моста через Москву-реку и эстакады на пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда.

Помимо этого, планируется создать улично-дорожную сеть в районе станций Московского центрального кольца (МЦК) "Бульвар Рокоссовского" и "Локомотив", магистраль, которая соединит Московский скоростной диаметр (МСД) с Курганской улицей, и участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от улицы Поляны до Симферопольского шоссе.

Подробнее – в программе "Новости дня".