"Новости дня": в столице планируют запустить четвертый маршрут речного трамвая

В Москве планируют запустит четвертый маршрут речного трамвая, благодаря чему по реке можно будет добраться от Киевского вокзала до "Лужников". На развитие транспортной отрасли в столице в 2026 году направят около 1,3 триллиона рублей. Кроме того, большое пополнение в ближайшие 3 года ждет метрополитен – в нем появится 26 километров новых линий и 13 современных станций.

На портале "Госуслуги" появилась возможность оформить налоговый вычет. Сервис находится в разделе "Жизненные ситуации" на главной странице. Также можно определить, какой вид вычета доступен пользователю: если в течение года были расходы на лечение, спорт или обучение, то гражданин может обратиться за социальным вычетом.

В Коммунарке открылась школа, которую ждали сотни семей. Дети смогут учиться в одном из самых технологичных зданий округа, не покидая пределов района. В учебном заведении есть все для всестороннего развития ребят: лабораторно-исследовательский комплекс, мастерская акварельной живописи и айти-полигон.

Подробнее – в программе "Новости дня".

