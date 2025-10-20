Форма поиска по сайту

20 октября, 12:15

Транспорт

"Новости дня": в столице планируют запустить четвертый маршрут речного трамвая

Мэр Москвы: началось строительство второго этапа Троицкой линии метро

Пять навесов "сухие ноги" появятся возле станции метро "Славянский бульвар" в столице

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 20 октября

Сергей Собянин: в ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог

Затруднения в движении зафиксированы в районе Варшавского шоссе

Затруднения в движении зафиксированы на Ленинградском проспекте

Депутаты ГД предложили обеспечивать пассажиров поездов питанием при задержках

Водители в Москве столкнулись с плотным движением в утренний час пик 20 октября

В Дептрансе рассказали о временных изменениях на маршруте электросудов

В Москве планируют запустит четвертый маршрут речного трамвая, благодаря чему по реке можно будет добраться от Киевского вокзала до "Лужников". На развитие транспортной отрасли в столице в 2026 году направят около 1,3 триллиона рублей. Кроме того, большое пополнение в ближайшие 3 года ждет метрополитен – в нем появится 26 километров новых линий и 13 современных станций.

На портале "Госуслуги" появилась возможность оформить налоговый вычет. Сервис находится в разделе "Жизненные ситуации" на главной странице. Также можно определить, какой вид вычета доступен пользователю: если в течение года были расходы на лечение, спорт или обучение, то гражданин может обратиться за социальным вычетом.

В Коммунарке открылась школа, которую ждали сотни семей. Дети смогут учиться в одном из самых технологичных зданий округа, не покидая пределов района. В учебном заведении есть все для всестороннего развития ребят: лабораторно-исследовательский комплекс, мастерская акварельной живописи и айти-полигон.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
