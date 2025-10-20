"Новости дня": свыше 600 млрд рублей выделили на расходы столичного здравоохранения

Более 600 миллиардов рублей выделили на расходы столичного здравоохранения в 2026 году, рассказал Сергей Собянин в МАХ. Эта сумма позволит продолжить реконструкцию ряда больниц. Кроме того, город вложится в строительство новых объектов. В ближайшие 3 года планируется возвести более 50 медицинских учреждений.

Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому штрафы с камер за отсутствие ОСАГО будут приходить 1 раз в сутки. Сейчас МВД занимается модернизацией специальной программы "Паутина", к которой подключены 30 тысяч дорожных камер. Полностью перенастроить систему видеофиксации должны к октябрю 2026 года.

Жители 9-этажного дома на Минусинской улице в Лосиноостровском районе получат более широкие лифты. Подъемники меняют по всех подъездах дома. Старые лифты подлежат замене по московскому стандарту, поскольку отслужили 25 лет. По словам жильцов, за годы эксплуатации их состояние серьезно ухудшилось.

