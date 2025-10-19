Форма поиска по сайту

19 октября, 22:35

Общество

"Новости дня": пособия проиндексируют выше инфляции в Москве с 1 января

Городские пособия проиндексируют выше инфляции в Москве с 1 января. Это значит, что существенно вырастут выплаты семьям с детьми, старшему поколению и людям с инвалидностью.

Только на семьи с детьми направят 93 миллиарда рублей. На поддержку старшего поколения выделят больше 200 миллиардов. Заложены средства также на льготный проезд. Каждый москвич сможет без лишних трат пользоваться столичным транспортом.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
