"Новости дня": пособия проиндексируют выше инфляции в Москве с 1 января

Городские пособия проиндексируют выше инфляции в Москве с 1 января. Это значит, что существенно вырастут выплаты семьям с детьми, старшему поколению и людям с инвалидностью.

Только на семьи с детьми направят 93 миллиарда рублей. На поддержку старшего поколения выделят больше 200 миллиардов. Заложены средства также на льготный проезд. Каждый москвич сможет без лишних трат пользоваться столичным транспортом.

