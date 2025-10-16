Форма поиска по сайту

Новости

Новости

16 октября, 17:40

Транспорт

"Новости дня": две станции столичного метро будут работать в особом режиме

"Новости дня": две станции столичного метро будут работать в особом режиме

Станции столичного метро "Новокузнецкая" и "Павелецкая" будут работать в особом режиме. Как сообщает Дептранс, это связано с ремонтом эскалаторов.

Утром в будние дни попасть на "Павелецкую" Кольцевой линии можно будет только через одноименную станцию зеленой ветки и пересадку. Выход останется без изменений. По вечерам выходить нужно будет только через зеленую ветку, а вход будет организован как обычно.

Аналогичный график организуют и для "Новокузнецкой". Там альтернативой станет станция "Третьяковская". Изменения будут действовать до 23 декабря включительно.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
транспортметрогородвидео

