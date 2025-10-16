16 октября, 06:00Город
"Новости дня": в Москве изменились правила для владельцев домашних животных
В Москве изменились правила для владельцев домашних животных. В столице ввели обязательную регистрацию собак.
Услугу предоставляют бесплатно в государственных ветклиниках, процедура занимает около 15 минут. Сделать это нужно в течение 2 недель после приобретения питомца или по достижении им возраста 3 месяцев.
Подробнее – в программе "Новости дня".
Читайте также
- В ГД предложили расширить список потенциально опасных пород собак
- Строго по лимиту: к чему приведет идея ограничить число домашних животных в квартирах