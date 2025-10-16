Форма поиска по сайту

16 октября, 06:00

Город

"Новости дня": в Москве изменились правила для владельцев домашних животных

"Новости дня": в Москве изменились правила для владельцев домашних животных

В Москве изменились правила для владельцев домашних животных. В столице ввели обязательную регистрацию собак.

Услугу предоставляют бесплатно в государственных ветклиниках, процедура занимает около 15 минут. Сделать это нужно в течение 2 недель после приобретения питомца или по достижении им возраста 3 месяцев.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
животныегородвидео

