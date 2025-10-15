Форма поиска по сайту

15 октября, 08:10

"Новости дня": масштабное тестирование подростков началось в России

Масштабное социально-психологическое тестирование подростков началось в России. Это добровольное и анонимное исследование, направленное на выявление особенностей характера и эмоционального состояния школьников.

Участвовать могут подростки с 13 лет с письменного согласия родителей и с 15 лет по собственному решению. Тест включает более 100 вопросов. Результаты помогут выстроить индивидуальную поддержку.

Подробнее – в программе "Новости дня".

