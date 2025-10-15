Форма поиска по сайту

Общество

"Новости дня": в России фиксируют рост заболеваемости ветрянкой

"Московский патруль": общественники провели рейд против продажи вейпов подросткам

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 14 октября

"Миллион вопросов": стоматолог рассказала, стоит ли делать отбеливание зубов дома

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили расторгать браки только через процедуру медиации

Жителям коттеджного поселка в Москве ограничили доступ к услугам из-за долгов

Потеря смысла жизни стала основной причиной обращения москвичей к психологам

Московских водителей попросили быть внимательнее на дорогах из-за дождя со снегом

"Атмосфера": 5 градусов ожидается в Москве днем 15 октября

Новые случаи заболевания ветрянкой зафиксированы по всей России

В России с наступлением осени фиксируют рост заболеваемости ветрянкой. Среди общего числа пациентов – 95% несовершеннолетние. Среди взрослых показатель заболеваемости ниже, но болезнь может протекать тяжелее.

Погода в Москве становится более суровой, скоро сезон прокатного транспорта завершится. Однако сейчас автоинспекторы проводят рейды и проверяют, как водители электросамокатов и велосипедов соблюдают правила. Особое внимание уделяют курьерам, так как они, по статистике, чаще всего оказываются в списках нарушителей.

В московском метро появились мини-офисы. Первые акустические кабины появились на пересадочном узле "Комсомольская" в Красносельском районе. В них можно поговорить по телефону или поработать.

Об этом – в программе "Новости дня".

