"Новости дня": в России фиксируют рост заболеваемости ветрянкой

В России с наступлением осени фиксируют рост заболеваемости ветрянкой. Среди общего числа пациентов – 95% несовершеннолетние. Среди взрослых показатель заболеваемости ниже, но болезнь может протекать тяжелее.

Погода в Москве становится более суровой, скоро сезон прокатного транспорта завершится. Однако сейчас автоинспекторы проводят рейды и проверяют, как водители электросамокатов и велосипедов соблюдают правила. Особое внимание уделяют курьерам, так как они, по статистике, чаще всего оказываются в списках нарушителей.

В московском метро появились мини-офисы. Первые акустические кабины появились на пересадочном узле "Комсомольская" в Красносельском районе. В них можно поговорить по телефону или поработать.

Об этом – в программе "Новости дня".