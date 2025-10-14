Форма поиска по сайту

14 октября, 17:35

Транспорт

"Новости дня": количество ДТП с арендованными СИМ в Москве снизилось на 60%

"Новости дня": количество ДТП с арендованными СИМ в Москве снизилось на 60%

Количество ДТП с арендованными средствами индивидуальной мобильности (СИМ) в Москве снизилось на 60%. Об этом рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

При этом популярность СИМ в городе постоянно растет. За полгода москвичи совершили более 30 миллионов поездок на электросамокатах.

Автоинспекторы напоминают пользователям СИМ о необходимости соблюдать правила дорожного движения. В противном случае нарушителям грозят штрафы, которые могут превышать 100 тысяч рублей.

Подробнее – в программе "Новости дня".

