14 октября, 17:35Транспорт
"Новости дня": количество ДТП с арендованными СИМ в Москве снизилось на 60%
Количество ДТП с арендованными средствами индивидуальной мобильности (СИМ) в Москве снизилось на 60%. Об этом рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
При этом популярность СИМ в городе постоянно растет. За полгода москвичи совершили более 30 миллионов поездок на электросамокатах.
Автоинспекторы напоминают пользователям СИМ о необходимости соблюдать правила дорожного движения. В противном случае нарушителям грозят штрафы, которые могут превышать 100 тысяч рублей.
Подробнее – в программе "Новости дня".