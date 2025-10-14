14 октября, 12:10Транспорт
"Новости дня": в Метрогородке появится новая связка с Московским скоростным диаметром
Район Метрогородок в Москве ждут транспортные перемены. В рамках масштабного преобразования бывшей промзоны Калошино стартует реконструкция ключевых дорог. Водителям больше не придется проезжать по узким улицам, чтобы попасть на магистраль.
В районе Пермской улицы появится долгожданный выезд на Московский скоростной диаметр. Работы пройдут и на Открытом шоссе и Тагильской улице.
Подробнее – в программе "Новости дня".