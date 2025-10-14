"Новости дня": пространство для отдыха у воды появилось в районе Савелки

Многофункциональное пространство для отдыха у воды появилось в районе Савелки. У Большого городского пруда для семей с детьми создали огромную игровую зону. Это целый спортивный комплекс под открытым небом. Там есть мини-скалодром, канатные лабиринты и горки.

Вместо устаревших площадок появились три корта для пляжного волейбола. Рядом расположена зона с комплексами для тренировок. Для ценителей спокойствия расставили уютные парковые качели и широкие скамейки. Пляжную зону тоже преобразили. Установили удобные деревянные лежаки.

Подробнее – в программе "Новости дня".