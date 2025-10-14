"Новости дня": новый разворот на Садовом кольце сократил время в пути на 15 минут

Новый разворот на Садовом кольце в районе пересечения с улицами Казакова и Старой Басманной сократил время в пути на 15 минут. Раньше водителям приходилось проезжать лишние два километра после перекрестка до проспекта Сахарова и обратно. Теперь достаточно перестроится в правый ряд.

На участке сделали новую разметку и сплошной полосой отделили полосу для разворота. Также установили большое информационное табло.

