Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 01:20

Транспорт

"Новости дня": новый разворот на Садовом кольце сократил время в пути на 15 минут

"Новости дня": новый разворот на Садовом кольце сократил время в пути на 15 минут

Москвичам рекомендовали начинать менять летнюю резину на зимнюю 20 октября

Участок трассы Уфа – Белорецк в Башкирии полностью парализовало из-за непогоды

Первые акустические кабины установили в Московском метро

"Новости дня": новый разворот появился на Садовом кольце

В Москве проведут рейд по проверке водителей электросамокатов и велосипедов

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 13 октября

"Новости дня": в Москве могут расширить сеть зарядных станций для электромобилей

Стартовали продажи билетов на туристический поезд "Мороз-экспресс"

В Санкт-Петербурге могут ввести плату за въезд в центр города

Новый разворот на Садовом кольце в районе пересечения с улицами Казакова и Старой Басманной сократил время в пути на 15 минут. Раньше водителям приходилось проезжать лишние два километра после перекрестка до проспекта Сахарова и обратно. Теперь достаточно перестроится в правый ряд.

На участке сделали новую разметку и сплошной полосой отделили полосу для разворота. Также установили большое информационное табло.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортдорогигородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика