13 октября, 01:10

Город

"Новости дня": жители Царицына начали переезжать в новый дом по программе реновации

"Новости дня": жители Царицына начали переезжать в новый дом по программе реновации

"Новости дня": новый ландшафтный парк открыли у набережной реки Сетунь в Москве

"Новости дня": кормление голубей в Москве может привести к штрафу до 500 тыс рублей

Сергей Собянин сообщил о завершении строительства нового детского сада в Солнцеве

Сервис по поиску работы показал, сколько москвичей готовы работать на заводе

Историк рассказал о военной истории усадьбы Воронцово

Автомобили с иностранными номерами заметили на парковках в районе Патриарших прудов

Реставраторы сохранили исторические особенности восточного флигеля усадьбы Воронцово

Собянин анонсировал строительство дорог у станции метро "Лесопарковая"

Циклон "Герхард" принесет ухудшение погоды в Москву вечером 12 октября

В районе Царицыно около 900 жителей из четырех пятиэтажек начали переезжать в новый дом на улице Бехтерева по программе реновации. Квартиры имеют улучшенную отделку, а территория вокруг дома благоустроена.

Для удобства новоселов на первом этаже работает центр информирования, а город бесплатно предоставляет грузчиков и транспорт для переезда. Жители отмечают, что остаются в привычном районе с развитой инфраструктурой.

Подробнее – в программе "Новости дня".

