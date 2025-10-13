13 октября, 01:10Город
"Новости дня": жители Царицына начали переезжать в новый дом по программе реновации
В районе Царицыно около 900 жителей из четырех пятиэтажек начали переезжать в новый дом на улице Бехтерева по программе реновации. Квартиры имеют улучшенную отделку, а территория вокруг дома благоустроена.
Для удобства новоселов на первом этаже работает центр информирования, а город бесплатно предоставляет грузчиков и транспорт для переезда. Жители отмечают, что остаются в привычном районе с развитой инфраструктурой.
Подробнее – в программе "Новости дня".