12 октября, 08:10

"Новости дня": кормление голубей в Москве может привести к штрафу до 500 тыс рублей

Кормление голубей в Москве может обернуться крупными штрафами. Если это приводит к загрязнению фасадов, скамеек, тротуаров или газонов, действия считаются административным правонарушением. Для организаций штраф может достигать 500 тысяч рублей, а для граждан – составлять от 1 до 3 тысяч рублей.

Отдельно наказывается повреждение зеленых насаждений – до 5 тысяч рублей. С 1997 года правилами запрещено кормление птиц из окон из-за загрязнений и привлечения крыс. Кормить птиц можно только там, где это никому не мешает и не вредит экологии. Подробнее – программе "Новости дня".

