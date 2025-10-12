"Новости дня": воздушный парк построят на месте монорельса в Останкинском районе

Прогуляться на высоте шести метров от земли можно будет в Останкинском районе Москвы. На месте бывшего монорельса построят воздушный парк. На данный момент рабочие трудятся на участке между станциями метро "Выставочный центр" и "Улица Сергея Эйзенштейна". В дальнейшем там появится пешеходная зона.

Строительство воздушного парка поддержали сами москвичи, они проголосовали за эту идею на портале "Активный гражданин".

Подробнее – в программе "Новости дня".