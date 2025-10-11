Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 05:10

Город

"Новости дня": Пушкинскую набережную реконструируют в Москве

"Новости дня": Пушкинскую набережную реконструируют в Москве

"Это Москва. Инфраструктура": Москва татарская

"Сити": Мясницкая

Московский центр "Самбо-70" отметил 55-летний юбилей

Два экскурсионных маршрута на электросудах начнут работать в Москве с 11 октября

Новые программы переселения из ветхого жилья появятся в Москве

Московские ярмарки выходного дня начнут работать по зимнему расписанию

Советский ресторан "Золотой колос" отреставрируют на ВДНХ

Новая викторина о библиотеках появилась на платформе "Активный гражданин – детям"

Девять московских технопарков вошли в рейтинг лучших в России

Пушкинскую набережную реконструируют в Москве. В ближайшее время там появятся смотровая площадка, амфитеатр и другие локации для москвичей и туристов.

Новые павильоны строят закрытого типа, чтобы по набережной можно было гулять и в дождь, и в снег. Четыре из них уже готовы, еще два строятся. Вместе они будут напоминать круизный лайнер. Там обустроят сразу два круглогодичных причала, которые в ночное время загорятся красивыми и уютными огнями.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика