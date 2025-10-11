"Новости дня": Пушкинскую набережную реконструируют в Москве

Пушкинскую набережную реконструируют в Москве. В ближайшее время там появятся смотровая площадка, амфитеатр и другие локации для москвичей и туристов.

Новые павильоны строят закрытого типа, чтобы по набережной можно было гулять и в дождь, и в снег. Четыре из них уже готовы, еще два строятся. Вместе они будут напоминать круизный лайнер. Там обустроят сразу два круглогодичных причала, которые в ночное время загорятся красивыми и уютными огнями.

Подробнее – в программе "Новости дня".