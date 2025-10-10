Форма поиска по сайту

10 октября, 16:05

Транспорт

"Новости дня": электробусы вышли на новый маршрут в Коммунарке и Теплом Стане

В Москве на маршрут № 600к в Коммунарке и Теплом Стане вышел новый электробус. Этот экологичный транспорт связал жилые районы со станциями метро "Саларьево", "Корниловская и "Теплый Стан", обеспечив быстрый доступ к социальным объектам.

В салонах электробусов нового поколения предусмотрены USB-разъемы для зарядки телефонов, информационные экраны и низкопольная конструкция с откидным пандусом. Безопасность пассажиров обеспечивают камеры видеонаблюдения.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
транспортгородвидео

