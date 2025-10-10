Форма поиска по сайту

"Новости дня": жителей Москвы могут оштрафовать на 500 тыс рублей за кормление птиц

Жителям и гостям Москвы может грозить штраф за кормление голубей. Административным правонарушением будет считаться деяние, которое привело к тому, что фасады, скамейки, тротуары или газон были загрязнены птицами.

Например, организации могут быть оштрафованы примерно на полмиллиона рублей. Ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Тургунбой Зокиров отметил, что величина административного наказания за кормление птиц зависит от того, какие именно правила были нарушены.

Подробнее – в программе "Новости дня".

