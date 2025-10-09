09 октября, 18:05Город
"Новости дня": новый учебный корпус в Свиблове сможет вместить более 500 учеников
Новый учебный корпус для старших классов в Свиблове сможет вместить более 500 учеников. Здание построили в жилом квартале, где позже появятся новостройки по программе реновации.
В школе оборудовали специализированные и универсальные кабинеты, спортивный зал, медиатеку, обеденный зал, медицинский блок и пространство для мероприятий. На улице обустроили спортивный комплекс с беговой дорожкой, зоной воркаута, площадками для ГТО и столами для настольного тенниса.
Подробнее – в программе "Новости дня".