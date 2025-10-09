"Новости дня": новый учебный корпус в Свиблове сможет вместить более 500 учеников

Новый учебный корпус для старших классов в Свиблове сможет вместить более 500 учеников. Здание построили в жилом квартале, где позже появятся новостройки по программе реновации.

В школе оборудовали специализированные и универсальные кабинеты, спортивный зал, медиатеку, обеденный зал, медицинский блок и пространство для мероприятий. На улице обустроили спортивный комплекс с беговой дорожкой, зоной воркаута, площадками для ГТО и столами для настольного тенниса.

Подробнее – в программе "Новости дня".