"Новости дня": парк "Дубрава" обновили в Куркине

В Куркине завершилось благоустройство парка "Дубрава". Он был создан 10 лет назад на месте пустыря и стал одним из любимых мест отдыха жителей района. Здесь отремонтировали сухой фонтан, высадили молодые деревья и очистили пруд, обустроив удобную береговую линию.

По просьбе москвичей специалисты сделали дополнительные настилы и дорожки, а на водной глади пруда появился домик для водоплавающих птиц. Для детей установили новые игровые комплексы, для взрослых – спортивные площадки. Весной парк украсят цветущие кустарники и растения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.