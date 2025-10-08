Форма поиска по сайту

08 октября, 08:05

Город

"Новости дня": в Москве покрасили фасад дома у Троицкого лесопарка

"Новости дня": в Москве покрасили фасад дома у Троицкого лесопарка

Собянин рассказал, как Москва помогает людям с ментальными особенностями

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 8 октября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 752 мм ртутного столба 8 октября

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 74% 8 октября

Современные трамвайные остановки установили на Халтуринской улице в Москве

Фонтан "Золотой колос" промыли на ВДНХ в Москве

Новый автобусный маршрут запустят на западе Москвы с 11 октября

Новая функция в разделе "Счета" появилась в приложении "Дневник МЭШ"

305 детей родились в Москве 7 октября

Специалисты отштукатурили и покрасили фасад 12-этажного жилого дома на улице Генерала Тюленева рядом с Троицким лесопарком в Москве. Также они загерметизировали межпанельные швы и заменили системы водоснабжения и отопления.

Специалисты приступили к работам на кровле. Здесь поменяют покрытие и сделают новую гидроизоляцию. В ближайшее время заменят входные двери, установят экраны на балконных ограждениях и поставят пластиковые окна в местах общего пользования.

Об этом – в программе "Новости дня".

