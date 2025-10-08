"Новости дня": в Москве покрасили фасад дома у Троицкого лесопарка

Специалисты отштукатурили и покрасили фасад 12-этажного жилого дома на улице Генерала Тюленева рядом с Троицким лесопарком в Москве. Также они загерметизировали межпанельные швы и заменили системы водоснабжения и отопления.

Специалисты приступили к работам на кровле. Здесь поменяют покрытие и сделают новую гидроизоляцию. В ближайшее время заменят входные двери, установят экраны на балконных ограждениях и поставят пластиковые окна в местах общего пользования.

Об этом – в программе "Новости дня".