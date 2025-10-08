Форма поиска по сайту

08 октября, 04:15

Общество

"Новости дня": врачи в Москве применили новый метод лечения деформаций позвоночника

В Москве впервые применили новый метод лечения при сильной деформации позвоночника

Врачи детской городской клинической больницы святого Владимира совместно с Национальным медицинским исследовательским центром травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова провели уникальную операцию. Они исправили подростку тяжелую деформацию позвоночника, из-за которой возникли проблемы с дыханием и работой внутренних органов.

Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, раньше в подобных случаях применялись жесткие металлические конструкции, которые выпрямляли спину, но лишали человека возможности свободно двигаться. В настоящее время врачи могут применить метод, который исправляет деформацию при сохранении подвижности тела и качества жизни.

Об этом – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
