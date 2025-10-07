Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 18:05

Транспорт

"Новости дня": нейроголос будет объявлять остановки в беспилотном трамвае в Москве

"Новости дня": нейроголос будет объявлять остановки в беспилотном трамвае в Москве

Новый участок Троицкой линии метро начали строить в Москве

Новый путепровод на северо-востоке Москвы разгрузит Алтуфьевское шоссе

"Москва едет": День промышленности

Второй этап строительства Троицкой линии метро начался в Москве

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 7 октября

На юге Москвы построят дублер МКАД

Эксперты предупредили, что водители в РФ могут лишиться прав за сокрытие госномеров

Питбайки стали причиной жалоб москвичей на опасные заезды во дворах и парках

Авиакомпания Turkish Airlines задержала доставку чемоданов и сумок из Турции в Москву

В первом в России беспилотном трамвае, который перевозит пассажиров на северо-западе Москвы, начали использовать еще одну инновационную технологию. Остановки там объявляет нейроголос. Подробности рассказали в Дептрансе.

Сначала специалисты подготовили базу аудиосообщений, а затем использовали в качестве основы голос профессионального диктора метро Алексея Россошанского.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспорттехнологиигородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика