07 октября, 18:05Транспорт
"Новости дня": нейроголос будет объявлять остановки в беспилотном трамвае в Москве
В первом в России беспилотном трамвае, который перевозит пассажиров на северо-западе Москвы, начали использовать еще одну инновационную технологию. Остановки там объявляет нейроголос. Подробности рассказали в Дептрансе.
Сначала специалисты подготовили базу аудиосообщений, а затем использовали в качестве основы голос профессионального диктора метро Алексея Россошанского.
Подробнее – в программе "Новости дня".