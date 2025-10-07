"Новости дня": нейроголос будет объявлять остановки в беспилотном трамвае в Москве

В первом в России беспилотном трамвае, который перевозит пассажиров на северо-западе Москвы, начали использовать еще одну инновационную технологию. Остановки там объявляет нейроголос. Подробности рассказали в Дептрансе.

Сначала специалисты подготовили базу аудиосообщений, а затем использовали в качестве основы голос профессионального диктора метро Алексея Россошанского.

Подробнее – в программе "Новости дня".