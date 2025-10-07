Форма поиска по сайту

07 октября, 00:00

Мэр Москвы

"Новости дня": Собянин сообщил о начале отбора на программу поддержки медисследований

"Новости дня": Собянин сообщил о начале отбора на программу поддержки медисследований

Собянин: центр "Профессии будущего" будет выпускать 15 тыс специалистов в год

Собянин: началось строительство участка метро от "Новомосковской" до "Троицка"

Собянин: центр коллективного пользования открыт в ОЭЗ "Технополис Москва"

Сергей Собянин и Вячеслав Володин посетили уникальный центр "Профессии будущего"

Собянин: в Москве начался отбор на новую программу по поддержке медисследований

Собянин: открылся набор на новую программу по поддержке медисследований

Сергей Собянин рассказал о результатах благоустройства в Зеленограде

Собянин: новый путепровод на северо-востоке Москвы готов на 90%

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 октября

Отбор на новую программу поддержки медицинских исследований стартовал в Москве, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. По словам мэра, главная задача проекта – объединить медиков с новаторским подходом и работу научных центров.

Московские врачи становятся разработчиками новых технологий и методов лечения. За 3 года действия предыдущей программы поддержку получили 300 проектов. При этом 100 из них уже применяются в медицинской практике.

Подробнее – в программе "Новости дня".

