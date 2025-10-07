"Новости дня": Собянин сообщил о начале отбора на программу поддержки медисследований

Отбор на новую программу поддержки медицинских исследований стартовал в Москве, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. По словам мэра, главная задача проекта – объединить медиков с новаторским подходом и работу научных центров.

Московские врачи становятся разработчиками новых технологий и методов лечения. За 3 года действия предыдущей программы поддержку получили 300 проектов. При этом 100 из них уже применяются в медицинской практике.

Подробнее – в программе "Новости дня".