"Новости дня": детский сад на 150 мест построили в Южном Бутове

Детский сад на 150 мест построили на Варшавском шоссе в районе Южное Бутово в Москве. В трехэтажном здании обустроили 6 помещений для групп, буфет, игровой, физкультурный и музыкальный залы, а также спальни и медпункт.

Рядом с ним оборудовали прогулочные зоны с навесами, игровыми комплексами и 2 спортплощадки. На территории высадили деревья и кустарники, разбили цветники. Возле главного входа предусмотрели места для хранения велосипедов, самокатов, колясок и санок.

Подробнее – в программе "Новости дня".