05 октября, 19:15

Город

"Новости дня": детский сад на 150 мест построили в Южном Бутове

"Новости дня": детский сад на 150 мест построили в Южном Бутове

"Новости дня": новая дорога появится в одном из районов Москвы

"Новости дня": обновление территории возле станции метро "Домодедовская" началось в Москве

"Новости дня": ремонт девятиэтажки завершился на Вешняковской улице в Москве

Участники фестиваля "Моя столица" начали готовиться к 10-километровому забегу

Сергей Собянин рассказал о возможностях "Электронного дневника" МЭШ

Крупный пожар потушили на юге-востоке Москвы

Речная круизная навигация продлится в Москве до середины ноября

Четыре пары зарегистрировали брак на станции метро "Маяковская" в Москве

Более 75 тысяч школьников пройдут программу профориентации в Москве в этом году

Детский сад на 150 мест построили на Варшавском шоссе в районе Южное Бутово в Москве. В трехэтажном здании обустроили 6 помещений для групп, буфет, игровой, физкультурный и музыкальный залы, а также спальни и медпункт.

Рядом с ним оборудовали прогулочные зоны с навесами, игровыми комплексами и 2 спортплощадки. На территории высадили деревья и кустарники, разбили цветники. Возле главного входа предусмотрели места для хранения велосипедов, самокатов, колясок и санок.

Подробнее – в программе "Новости дня".

