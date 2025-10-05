05 октября, 05:30Город
"Новости дня": ремонт девятиэтажки завершился на Вешняковской улице в Москве
Ремонт девятиэтажки завершился на Вешняковской улице в Москве. Специалисты обновили фасад здания, устранили межпанельные щели и улучшили шумоизоляцию.
При ремонте применили технологию "мокрый фасад" с утеплением минеральной ватой, заменили витражное остекление и установили новые алюминиевые входные группы. В этом году по такой же технологии на Вешняковской улице отремонтируют еще семь домов.
Подробнее – в программе "Новости дня".