"Новости дня": ремонт девятиэтажки завершился на Вешняковской улице в Москве

Ремонт девятиэтажки завершился на Вешняковской улице в Москве. Специалисты обновили фасад здания, устранили межпанельные щели и улучшили шумоизоляцию.

При ремонте применили технологию "мокрый фасад" с утеплением минеральной ватой, заменили витражное остекление и установили новые алюминиевые входные группы. В этом году по такой же технологии на Вешняковской улице отремонтируют еще семь домов.

Подробнее – в программе "Новости дня".