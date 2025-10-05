Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 05:30

Город

"Новости дня": ремонт девятиэтажки завершился на Вешняковской улице в Москве

"Новости дня": ремонт девятиэтажки завершился на Вешняковской улице в Москве

Участники фестиваля "Моя столица" начали готовиться к 10-километровому забегу

Сергей Собянин рассказал о возможностях "Электронного дневника" МЭШ

Крупный пожар потушили на юге-востоке Москвы

Речная круизная навигация продлится в Москве до середины ноября

Четыре пары зарегистрировали брак на станции метро "Маяковская" в Москве

Более 75 тысяч школьников пройдут программу профориентации в Москве в этом году

Сергей Собянин рассказал о запуске проекта поощрения талантливых педагогов Москвы

Победительница полумарафона "Моя столица" поделилась впечатлениями от забега

Кровля здания обрушилась при пожаре на юго-востоке Москвы

Ремонт девятиэтажки завершился на Вешняковской улице в Москве. Специалисты обновили фасад здания, устранили межпанельные щели и улучшили шумоизоляцию.

При ремонте применили технологию "мокрый фасад" с утеплением минеральной ватой, заменили витражное остекление и установили новые алюминиевые входные группы. В этом году по такой же технологии на Вешняковской улице отремонтируют еще семь домов.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика