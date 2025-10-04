Форма поиска по сайту

04 октября, 08:05

Город

"Новости дня": пешеходный мост соединит районы Хорошёво-Мнёвники и Крылатское

"Новости дня": пешеходный мост соединит районы Хорошёво-Мнёвники и Крылатское

Районы Хорошёво-Мнёвники и Крылатское в Москве соединит новый пешеходный мост, своими арками напоминающий гигантские крылья. В цветовом решении конструкции будут присутствовать яркие красные акценты.

Сооружение обеспечит жителям комфортный доступ к Гребному каналу и другим спортивным объектам. Если строительство пойдет по графику, мост будет сдан в 2027 году. Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городстроительствовидео

