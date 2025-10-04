"Новости дня": новый дом по реновации начали заселять в районе Бирюлево Восточное

В районе Бирюлево Восточное на Загорьевской улице начали заселять новый дом, построенный по программе реновации. Здание расположено рядом с Герценским парком и Яблоневым садом, в шаговой доступности от школ, поликлиник и кафе. На данный момент переехали уже более 60 семей.

Новый жилой комплекс насчитывает чуть более ста квартир с улучшенной отделкой. Город предоставил жителям услуги по переезду, включая транспорт и грузчиков. Всего программа реновации в районе охватила 17 старых домов, что позволило улучшить жилищные условия почти двум тысячам человек.

