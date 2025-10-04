"Новости дня": табличка "Стоп-линия" со следующего года станет вертикальной

Табличка "Стоп-линия" со следующего года станет вертикальной. Ее будут ставить там, где нет места для традиционной надписи.

Кроме того, у автомобилистов появится знак, который будет рекомендовать оптимальную скорость для проезда "лежачего полицейского". А погодные условия станут более очевидными благодаря обозначению "Заснеженное, обледенелое покрытие". Изменения вступят в силу с 2026 года.

